Stanistlav Lobotka è arrivato a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche. Il centrocampista slovacco è stato acquistato dal Celta Vigo, trovando l’accordo nella tarda mattinata di ieri, per 20mln di euro più 4 di bonus. Al termine delle visite, spostamento in Filmauro per la firma sul contratto.

