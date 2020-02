Lobotka ed Allan si contendono un posto in mediana contro il Lecce

Lobotka ed Allan, due nomi per una maglia da titolare domenica pomeriggio contro il Lecce. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Diverse soluzioni in vista della sfida al Lecce nella zona mediana del campo. Rino Gattuso, come spiega l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, dovrà fare i conti con il ritorno di Allan, mentre ancora da valutare restano le condizioni di Fabian alle prese con i postumi dell’infuenza. Il quotidiano spiega come il brasiliano sia favorito nel ruolo di centro-destra, ma a stuzzicare Gattuso è anche Lobotka.

“La prima mezz’ora di dominio del campo a Marassi porta anche la sua firma, Lobotka da play ha viaggiato alla percentuale del 100% di passaggi riusciti tentando anche qualche apertura più lunga” si legge sul quotidiano, che evidenzia la crescita del nuovo arrivato nel mercato di gennaio.

