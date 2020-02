Mertens, pranzo nei pressi della sede della Roma: rinnovo ancora in bilico

Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, è stato avvistato a Roma, a pranzo a pochi metri dalla sede della Roma. Lo riporta il Corriere dello Sport.

La suggestione Mertens diventa un intrigo, o quanto meno una pista di mercato percorribile. Una cosa è certa: al belga piace Roma al punto da andarci due volte (nei giorni di riposo concessi da Gattuso) negli ultimi 8 giorni. Come riportato sul Corriere dello Sport di ieri, martedì 4 febbraio l’attaccante è stato visto in città insieme a due uomini. Curiosamente, si trovava a pochi chilometri dal luogo dove, nel frattempo, andava in scena l’incontro tra gli emissari di Friedkin e quelli della proprietà uscente della Roma, con il direttore sportivo Petrachi nei paraggi.

Il locale dista 350 metri dallo studio Tonucci, l’ufficio che rappresenta legalmente l’As Roma e dove in passato sono state chiuse diverse trattative. Va segnalato che a pochi chilometri c’è anche la sede della Filmauro, luogo nel quale De Laurentiis spesso convoca i suoi.

Qualunque sia il futuro di Mertens – Roma, Inter, Monaco o rinnovo con il Napoli – sono giorni importanti per definirlo. L’accordo

con gli azzurri scade il 30 giugno e già da adesso “Ciro” può guardarsi intorno. Il Napoli propone un rinnovo di due anni a una cifra leggermente inferiore rispetto all’ingaggio attuale (4,2 milioni annui), ma il classe ’87 avrebbe chiesto un triennale con lo stesso stipendio, in aggiunta a un bonus di 5 milioni da incassare al momento della firma”.

