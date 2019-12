Lobotka, le parti si avvicinano: il Celta chiede 30 milioni, la formula

Il Napoli vuole Stanislav Lobotka, centrocampista inseguito da anni e che potrebbe arrivare già a gennaio. Ecco quanto riporta il Corriere dello Sport.

“Il Napoli vuole il giocatore della Nazionale slovacca, 25 anni compiuti il 25 novembre; lui spinge per dipingere d’azzurro la sua vita ormai da un po’; e il Celta è disposto a trattare. E ha fatto il prezzo, diciamo così; lo ha fatto sapere agli uomini al lavoro per mettere tutti d’accordo: 30 milioni possono bastare, a questo punto. Venti meno della clausola rescissoria da 50 milioni inserita nel contratto che lega le parti fino al 2023. Con un ingaggio molto abbordabile (intorno ai 700mila, dicono in Spagna). L’idea del club di De Laurentiis, dicevamo, è però di abbattere ancora un po’ i costi: 25 milioni, 5 di prestito oneroso e 20 di riscatto obbligatorio, potrebbero rappresentare il parametro migliore possibile”.

