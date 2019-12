Fabian, il Real ci pensa ma De Laurentiis vuole una clausola monstre

Fabian Ruiz piace al Real Madrid ma nelle discussioni per il rinnovo del contratto De Laurentiis vuole cautelarsi. Ecco quanto riporta la stampa.

Fabian Ruiz piace al Real Madrid. Come piace anche al Barcellona e questo non è un mistero. Dopo che Mundo Deportivo ha caldeggiato un suo arrivo in blaugrana, oggi tocca al madrileno AS puntare il dito ed i milioni del Real verso il centrocampista del Napoli. Affare difficile sicuramente, perché le richieste del Napoli sono alte, almeno secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

“L’idea di ritornare nella Liga, attraverso uno dei due club più rappresentativi, potrebbe essere determinante per il giocatore. L’incognita però è il suo rendimento: Fabian Ruiz non riesce più a essere protagonista e la seconda parte della stagione sarà determinante per lui. Una discussione sul rinnovo fin qui non è stata nemmeno avviata e da parte del giocatore non arrivano segnali positivi in questo senso. Il giocatore è comunque legato da un accordo fino a giugno 2023. Il Real Madrid con un’offerta inferiore ai 70 milioni di euro non potrà neanche avviare una discussione”.

Ancora più complessa invece la possibile trattativa secondo il Corriere dello Sport. Il quotidiano pone l’accento sulle trattative di rinnovo per il contratto di Fabian nella quale De Laurentiis vorrebbe tutelarsi con una clausola monstre:

“Si parla di accelerata del Real Madrid per assicurarsi il centrocampista a partire dalla prossima stagione. Sulla pagine spagnole viene evidenziato come trattare con Aurelio De Laurentiis, però, non sia cosa semplice e che al momento tra il club e i suoi agenti della You First Sports non sia stato ancora trovato l’accordo per il rinnovo del contratto, che scade comunque non domani, ma nel 2023. Un rinnovo in cui il Napoli vorrebbe inserire una clausola rescissoria, cifra però che il Real Madrid non sarebbe minimamente disposto a pagare (si parla di 180 milioni)”.

