Lombardi: “Icardi al Napoli, la Juve proverà a far saltare tutto fino all’ultimo”

L’imprenditore Giovanni Lombardi ritorna sulle vicende di mercato che riguardano Juventus, Inter e Napoli con al centro Icardi.

L’esperto imprenditore Giovanni Lombardi torna a parlare del mercato della Serie A. In particolare si sofferma sulla situazione di Juventus, Napoli ed Inter con Icardi in ballo; per lui la società bianconera cercherà in ogni modo, fino all’ultimo, di bloccare o rallentare l’arrivo di Icardi nel club azzurro.

Di seguito le sue parole sulla vicenda:

“La Juventus non intende rafforzare l’Inter, uno scambio Icardi-Dybala lo farebbe fortemente. L’Inter ha preso Lukaku, la Juve cerca un attaccante che sia un top player. Oggi la forbice tra le due squadre è un po’ meno ampia.

Ma la Juve è imballata, complice l’imbarazzante campagna acquisti in uscita del suo direttore sportivo Paratici. La Juve, adesso, a una settimana dall’inizio del campionato, ha almeno 6 giocatori importanti da piazzare. Mi riferisco a Higuain, Mandzukic, Matuidi, Rugani, Khedira e ovviamente Dybala.

Il loro comportamento sarà orientato a paralizzare anche il mercato di Inter e Napoli per evitare il passaggio di Icardi in azzurro, cosa che farebbe diventare il Napoli la squadra più forte del momento con prospettive importanti anche in Champions.

La Juve, con il suo ostruzionismo, cercherà di evitare fino all’ultimo di fare arrivare Icardi al Napoli e in ogni caso lo farà arrivare il più tardi possibile, atteso anche il forte ritardo di condizione del calciatore che in questo precampionato non ha mai giocato. Ma sono convinto che alla fine il Napoli piazzerà il colpo. È un calciatore troppo importante e lo si compra a prezzi ragionevoli.“

