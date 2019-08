Mourinho, intervistato, piange: “Il calcio mi manca”

Josè Mourinho, ex tecnico dell’Inter con cui ha vinto il Triplete, si emoziona e piange per l’assenza dal calcio giocato; in attesa di una chiamata è opinionista per Sky Sports.

Il tecnico portoghese Josè Mourinho piange davanti alle telecamere per la mancanza del calcio giocato. Intervistato, il tecnico commenta così:

“Mi stavo divertendo finché non è diventata una cosa seria. È stata una cosa seria finora, e adesso che mi sono fermato invece di godermela mi manca.”

Nel mentre, si emoziona e piange. La confessione ha colpito i tifosi sui social, che si sono espressi dalla sua parte. Mourinho è fermo dalla rottura con il Manchester United, avvenuta a dicembre. Da allora fa l’opinionista per Sky Sports, in attesa di tornare ad allenare.

Di seguito il video:

😢LA EMOCIÓN DE MOURINHO por el fútbol: “LO ECHO DE MENOS” (Vía @elchaupo) pic.twitter.com/EQCBY84Lha — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 18, 2019

