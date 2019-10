Lorenzo Insigne e l’esclusione, ma c’è veramente un caso?

L’esclusione di ieri di Lorenzo Insigne ha fatto parlare molto nella giornata di oggi, ma la società ed il mister si sono dimostrati molto tranquilli.

Giuntoli prima ed Ancelotti poi hanno cercato di calmare le acque prima che si scatenasse un caso mediatico sull’esclusione di Insigne. Ma così non è stato, se si leggono i quotidiani in edicola oggi.

Il ds ha commentato con “non capisco lo scalpore per l’esclusione di Insigne ma il ragazzo è tranquillo“; il mister invece ha dichiarato che “l’ho visto poco brillante in allenamento e l’ho preferito tenere fuori per la prossima partita.”

Parole che cercano di smorzare in anticipo quello che poi si è verificato sui quotidiani; si può dire però che sono parole che lasciano intendere una certa tranquillità da parte della società nel gestire la situazione. Nessuno dei due è parso preoccupato dalla cosa, anzi.

Insigne non l’ha presa bene, ma qualunque giocatore non prenderebbe bene un’esclusione in una partita importante come quella di ieri. L’attaccante napoletano ha sempre fatto presente di voler dare tutto il possibile per la squadra, soprattutto nelle occasioni importanti.

La reazione che ha avuto può essere dovuta anche a questo, all’impossibilità di poter dare il proprio contributo al Napoli. Una reazione che ci può stare la sua, ma dovranno essere bravi sia lui sia Ancelotti a tramutare la rabbia e la delusione del capitano in stimoli positivi per fare ancora meglio contro il Torino.

Comments

comments