Prima convocazione con il Marocco per Kevin Malcuit, terzino del Napoli, che prenderà parte ai prossimi impegni contro Libia e Gabon.

Il difensore azzurro, in possesso del doppio passaporto, essendo nato a Châtenay-Malabry, in Francia, ha scelto di giocare per la compagine nordafricana. Insieme a lui, convocati anche gli “italiani” Amrabat, del Verona, El Yamiq, del Genoa, e Bourabia, del Sassuolo.

Comments

comments