Lorenzo Insigne decimo marcatore di sempre della storia del Napoli, per l’attaccante è festa doppia

Un doppio rigore tirato da Lorenzo Insigne nella gara vinta 4-1 dal Napoli a Lecce. Il primo tiro è stato parato dall’ex Gabriel, ma il portiere leccese si è mosso in anticipo e ha costretto l’arbitro Piccinini a far ribattere il rigore.



Insigne con grande personalità si riprende l’incarico di calciare di nuovo il rigore e questa volta non sbaglia.

Per lui è il gol numero 80 segnato in tutte le competizioni in maglia azzurra. Un gol che gli vale la decima posizione nella classifica dei marcatori del Napoli di tutti i tempi. La classifica è guidata da Hamsik con 121 gol realizzati.

Insigne ora ha un gol di vantaggio su Callejon undicesimo ed è a -11 dal nono posto di Gonzalo Higuain.

Insigne con la gara giocata con il Lecce ha collezionato la presenza numero 237 in Serie A con la maglia del Napoli raggiungendo al nono posto Buscaglia nella classifica dei calciatori più presenti in Serie A con la maglia azzurra. La classifica è guidata da Vojak con 102 presenze.

