Losapio: “Ancelotti voleva James, ma è arrivato Lozano”

Il giornalista Andrea Losapio ha pubblicato un articolo su Tuttomercatoweb.com, soffermandosi anche sui problemi di Ancelotti sulla panchina azzurra:

“La Fiorentina è ripartita anche grazie al calendario (e a Ribery, Castrovilli e Chiesa) e può candidarsi a un ruolo di medio-alta classifica, la Lazio è la solita incompiuta (anche se ha vinto la Coppa Italia scorsa, buon modo per mascherare i problemi evidenti) e la Roma ha bisogno di tempo. A tal proposito, meglio sottolineare la situazione Napoli: la richiesta James Rodriguez esisteva, Ancelotti lo voleva, alla fine è arrivato Lozano. La verità è che De Laurentiis non vuole sbracare. Tecnica intelligente, ma che difficilmente porterà titoli in bacheca. D’altro canto, parole sue, “avevo offerto 12 milioni di euro lordi a Icardi”. Che all’Inter ne chiedeva 9,5 (premi inclusi) ma netti, con un fisso da 15 lordi. Giusto o sbagliato che sia, De Laurentiis non vuole spendere tanto per il gusto di farlo”.

