Lukaku: “Al razzismo bisogna rispondere, il calcio è multiculturale”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato in un’intervista a Rolling Stones del problema del razzismo in Serie A e nel calcio in generale.

“Se dovessi sentire cori razzisti, risponderò. Però i miei pensieri rimangono sul campo, per aiutare i miei compagni a vincere. Non penso che un giocatore debba lasciare il campo in caso di episodi di razzismo durante una partita, ma penso che debba prendere posizione, quello sì. Perché il razzismo è qualcosa a cui bisogna rispondere. Guardate l’Inghilterra, dove nelle ultime settimane sono successe diverse cose a giocatori del Manchester United e del Chelsea: la questione va affrontata.

Il calcio è qualcosa di internazionale, multiculturale. E se vuoi davvero attirare i migliori giocatori del mondo, devi accoglierli a braccia aperte, perché a loro volta gli atleti devono adattarsi alla cultura in cui arrivano. Quindi è fondamentale non discriminare, e apprezzare quello che uno porta con la sua presenza”.

Comments

comments