Verdi: “Ancelotti non voleva lasciarmi andare, ma il Torino ha insistito tanto”

Simone Verdi, ex ala del Napoli ora al Torino, ha parlato oggi nella conferenza stampa di presentazioni in maglia granata.

Questo il passaggio in cui Simone Verdi, nuovo giocatore del Torino, ha parlato del passaggio in granata dal Napoli nell’ultimo giorno di mercato:

“A un certo punto sembrava che non si potesse più fare nulla. Ancelotti non voleva lasciarmi partire, pensandomi come valore aggiunto per la rosa. Ma il presidente e Mazzarri hanno insistito, e quando una società ti cerca così tanto la scelta diventa semplice. Torno in un ambiente che ha fatto passi da gigante in questi ultimi anni, basta vedere il nuovo centro sportivo: il Filadelfia è una grande conquista per i tifosi. Che conosco bene: vogliono il massimo, saranno un valore aggiunto. So che come abientamento sarà più semplice”.

