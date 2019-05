Tutta la redazione di 100×100 Napoli si unisce al dolore dell’Inter e della famiglia Spalletti. Di seguito, il comunicato ufficiale dell’Inter.

Giornata terribile per Luciano Spalletti, che ha perso il fratello Marcello, scomparso in mattinata. Attraverso il proprio sito ufficiale, l’Inter ha voluto far sentire al tecnico la propria vicinanza: “Il Club si unisce al dolore di Luciano Spalletti e della sua famiglia per la scomparsa del fratello Marcello”.

