Zazzaroni: “Nessuno scontro tra Ancelotti e De Laurentiis”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di Canale 21 del presunto confronto che ci sarebbe stato tra Ancelotti e De Laurentiis.

“Ero in radio quando il conduttore ha detto che dei testimoni hanno visto un confronto acceso tra i due. Gliel’ho smentito subito: in primis perché ADL era a Capri venerdì ed Ancelotti me l’ha subito smentita. Ancelotti poi non arriva a quel punto ed anche il nuovo ADL è più riflessivo, il rapporto è eccellente, poi è chiaro che Ancelotti chiede dei giocatori e si vedrà se la società vuole fare un salto. Ancelotti mi ha detto anche come battuta ‘mi presento con un cerotto’ a Bologna”.

