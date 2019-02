Magnin in conferenza: “Qualificazione? Quando il Napoli fa 3 gol in trasferta non si può sognare”

L’allenatore dello Zurigo, Ludovic Magnin, ha analizzato la sconfitta di questa sera contro il Napoli.

“Ho visto nel primo tempo un Napoli molto più forte di noi. Non siamo entrati come volevamo in partita, non c’era abbastanza grinta. Nel secondo tempo il Napoli ha rallentato e noi abbiamo giocato meglio. La verità, nel calcio, la dice il campo e noi speriamo di poter fare meglio.

Penso che dopo una performance come la nostra stasera non volevamo cercare alibi. Penso che i problemi erano dati dal ritmo e dall’intensità che il Napoli ha messo nella partita.

Qualificazione? In Svizzera non siamo pazzi. Quando il Napoli fa 3 gol fuori casa non si può sognare. Spero di fare una buona prestazione al ritorno per dimostrare il nostro valore. Dispiace non tanto di aver perso contro una grande squadra ma di non aver giocato come sappiamo. “

