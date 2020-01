Maksimovic a KKN: “Un obiettivo è la Coppa Italia, ho visto fiducia ritrovata nei compagni”

Nikola Maksimovic è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare delle sue condizioni e del Napoli in generale, compresi gli obiettivi della squadra.

Di seguito le parole di Maksimovic a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Sono a disposizione ed è la prima settimana che faccio con la squadra tutto l’allenamento. Sto bene, è stata una brutta cosa e ho lavorato tantissimo per tornare il prima possibile ed essere a disposizione del mister.

Si, si può dire che il periodo negativo è rimasto indietro. Si lavora tanto, ogni giorno e sono contento di quello che si vede con il mister. Ho visto anche nei compagni che è tornata la fiducia, sopratutto dopo quella contro la Juventus. Nelle prossime partite noi facciamo vedere che siamo una buona squadra e che il momento brutto è passato.

Importantissimo che ci siamo ritrovati e che stiamo facendo buone prestazioni e con esse arrivano i risultati. Il mister ha detto, una decina di giorni fa, che è importante fare solo risultati buoni. Importante solo fare punti e quando faremo una 40ina di punti si vedrà come giocare in campo.

Non possiamo scappare dall’obiettivo di Coppa Italia, abbiamo due partite contro l’Inter. Ma ora dobbiamo fare punti in classifica e quando riprendiamo tutto questo; una volta fatto questo pensiamo agli obiettivi, dobbiamo risalire la classifica. Dobbiamo stare zitti e lavorare tanto, che lo meritano i tifosi.

I nuovi acquisti, Lobotka e Demme, hanno dato una mano e devo fare i complimenti a loro. Faranno anche loro prestazioni migliori come noi. Partita contro la Sampdoria è quella più importante ora, siamo tornati in due o tre che eravamo out da un po’ di tempo.”

“Sicuramente gli ottavi di Champions League questa squadra la merita e poi c’è la Coppa Italia. Il campionato per noi è più importante ora dato che non siamo messi bene e dobbiamo fare una serie di vittorie, poi vediamo la classifica. Si lavora tanto anche quando i risultati non sono buoni.

Abbiamo abbassato la testa e lavorato tanto, questo lavoro lo sappiamo noi che lo stiamo facendo. Questa città merita di vedere il Napoli sempre ad un alto livello, anche per i nuovi acquisti. Posso dire che sono tutti giovani e che possono fare una grande storia e risultati in questa squadra e spero che rimangano qui il più a lungo possibile.

Non possiamo parlare di obiettivi, dato che non abbiamo fatto niente di buono. Un obiettivo è la Coppa Italia, l’altro è l’ottavo di Champions ma quello principale rimane il campionato e fare di nuovo bene e risalire la classifica. Un periodo è andato male ma ora è cambiato tutto; se continuiamo così, possiamo fare bene.

La cosa più bella è giocare in Italia e soprattutto a Napoli, dove i tifosi sono i migliori che ho visto. Con risultati che non andavano bene, con la colpa nostra, senza lo stadio pieno non era lo stesso. Noi diamo comunque lo stesso il massimo per portare i risultati.“

