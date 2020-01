Formisano sui biglietti di Napoli-Barcellona: “Politica prezzi premia il tifoso fidelizzato. Curve con l’Inter a 5€”

Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare della questione relativa ai biglietti per Napoli-Barcellona.

Di seguito l’intervento di Alessandro Formisano, che spiega nel dettaglio anche la scelta dei prezzi:

“Bisogna sempre guardare lo scenario, anche quello che fa il Napoli in un certo periodo di tempo. Noi, quando abbiamo giocato con il Real Madrid, c’erano gli stessi prezzi, in particolar modo con la fascia più alta. Abbiamo giocato un ottavo contro una delle più grandi squadre europee e abbiamo applicato gli stessi prezzi applicati col Barcellona.

Dal 6 al 26 gennaio il Napoli ha giocato in casa cinque volte; questo ha portato al fatto che quest’annonon è stato possibile avviare la campagna come fu con il Real Madrid. Vendere cinque gare, con Lazio, Inter e Juventus dentro, in venti giorni è abbastanza mortificante. Oggi parte la vendita per gli abbonati. Quello che non si è riuscito a cogliere è un tema oggettivo, con il Napoli che ha sempre avuto questa politica.

Posso anticipare che pubblicheremo in via ufficiale, non appena avremo la certezza di quando si giocherà Inter-Napoli visto che fonti ufficiose ci dicono che potrebbe essere considerato dall’Osservatorio qualcosa di non eccezionalmente sicuro giocare due partite al Meazza in due giorni, i prezzi della partita della semifinale, per tutti gli abbonati, saranno gli stessi di quelli della partita contro la Lazio. Come la curva a 5€ ed i Distinti a 10€.

Quindi un tifoso abbonato avrà la possibilità di comprare il biglietto della curva contro il Barcellona a 70€, ma quella con l’Inter a 5€. Io non credo che un tifoso abbonato al San Paolo non rinunci a Napoli-Inter; automaticamente il tifoso ha comprato 3 partite (Lazio, Barcellona, Inter) con una media di spesa 26,60€.

Dal punto di vista di marketing è anche meglio per chi viene sempre, rispetto a quelli che vengono al San Paolo una volta tanto. Come anche per i distinti, con tre partite di cartello che hanno una spesa media di 50€. Noi stiamo premiando chi viene di più allo stadio.

Poi dipenderà da quando si giocherà Napoli-Inter, la metteremo vicino ad un’altra partita per dare una buona occasione. Le proteste dispiacciono, bastava fare i conti per capire la situazione. Questo dimostra che chi viene a vedere, al San Paolo, tre partite di cartello andrà a pagare quanto una partita normale.

Mi è sembrato, con il massimo rispetto per le persone, che c’è stato molto rumore per nulla. Stiamo parlando comunque di tre partite (Lazio, Barcellona, Inter) che si giocheranno nell’arco di 30 giorni. Ieri sera il presidente mi ha approvato questa politica di prezzi, che premia chi è fidelizzato.”

Formisano sulla tribuna Young al San Paolo

“Il Napoli, ad inizio stagione, ha deciso di fare una politica di responsabilità sociale, destinando l’intera capienza dei settori inferiori esclusivamente agli Under 14; questa politica prevede che in tutte le partite di questa stagione ci saranno i bambini delle scuole. La capienza del settore è 6204 posti ed il Napoli ha rinunciato a questo per far entrare i bambini.

Noi abbiamo raggiunto questo accordo con la direzione regionale scolastica, con la quale siamo in accordo da anni, nel mese di luglio. E abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a chiudere la vendita al pubblico. Neanche con il Barcellona. Ad inizio stagione è stato deciso di fare una politica di responsabilità sociale.

A parte Inter e Cagliari non c’è nessun club che rinuncia a quel settore per portare i bambini e le famiglie allo stadio. Per cui mi sento di dire che bisognerebbe fare i complimenti al Napoli.“

