Malcuit: “La Nazionale è un sogno e un obiettivo, Ancelotti uno dei migliori al mondo”

Il terzino del Napoli, Kevin Malcuit, ha rilasciato un’intervista a France Football, ecco quanto riportato dalla nostra redazione:

Kevin, dopo mezza stagione a Napoli, come sei cambiato dal giocatore che è arrivato ad agosto a Napoli? “Dal mio arrivo ho sentito una grande differenza con la Ligue1 a livello tattico, i primi giorni mi sono sentito come uno scarto rispetto ai miei compagni di squadra, ho dovuto assimilare le logiche di gioco e adattarmi al mio ruolo. “

Come ha fatto Carlo Ancelotti a farti progredire quotidianamente? Ancelotti mi ha fatto lavorare sopratutto sull’aspetto tattico e sulla fase difensiva, sono fortunato ad essere allenato da lui che è uno dei migliori al mondo, ogni sua parola è determinante per migliorare.

La cultura tattica è diversa in Italia? Chiaramente si, la Serie A è molto diversa, sono attentati a ogni dettaglio. Prestiamo attenzione a tutto accuratamente. Durante le partite, qualsiasi rilassamento può essere rapidamente punito. Mi sento molto più attento nei 90 minuti altrimenti può essere molto rischioso”.

Hai già sperimentato il calore dei tifosi a Saint-Étienne e allo stadio Geoffroy-Guichard. Come sono il Napoli e San Paolo?

“L’atmosfera al Saint-Etienne è incredibile, e sicuramente una delle più belle di Francia. Ma Napoli è diversa.

Cioè ?

“Le persone vivono, mangiano, respirano e dormono pensando calcio. Come a Saint-Etienne, sentiamo il peso della storia indossando la maglia del Napoli. Diego Maradona ha giocato qui … Il calcio è una religione, non importa chi sei nella tua vita di tutti i giorni. Ognuno è un sostenitore del Napoli, e questo fervore, questo odore, questa atmosfera, ci sentiamo ogni giorno”.

Quale compagno di squadra di Napoli ti ha colpito di più?

“Mi alleno ogni giorno solo con calciatori di livello internazionale, il livello è molto alto. Ma, parlando della difesa, voglio dire Kalidou Koulibaly perché oggi è sicuramente uno dei migliori difensori del mondo e possiamo solo migliorare con lui”.

Monaco, Niort, Saint-Etienne, Lille e oggi Napoli. Pensavi che il percorso verso il più alto livello sarebbe stato più breve?

“Capisco questa domanda. È proprio questa carriera atipica, non necessariamente lineare, che mi ha reso il giocatore che sono. Ho conosciuto molte cose, nulla è stato facile ma non ho lasciato che nulla arrivasse al punto di evolvere oggi in uno dei migliori club d’Europa. Ogni volta, la regola è la stessa, io sono ottimista di natura, e voglio superare me stesso e soprattutto spingere oltre i miei limiti”.

La Nazionale?

“E’ un sogno e un obiettivo. Questo è anche ciò che ha dettato la mia ultima scelta di carriera. Sono a Napoli perché so che spero di arrivare alla Nazionale passando attraverso un grande club e grandi partite. Ovviamente, l’allenatore fa le sue scelte. Per quanto mi riguarda, devo rimanere nel mio attuale slancio.”

Sei stato percepito come un esterno molto offensivo. Ti consideri più difensore o un calciatore offensivo?

“In termini assoluti, mi considero un calciatore che aiuta la fase offensivo cercando dii mantenere un equilibrio difensivo, perché prima di tutto sono un difensore in uno schema tattico. Da quando sono a Napoli, sono più rigoroso sulla difensiva grazie all’esperienza che faccio partita dopo partita”.

