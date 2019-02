Malcuit, l’agente: “Ha bisogno di giocare, può fare la differenza”

Bruno Satin, agente di Kevin Malcuit, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del suo assistito, terzino del Napoli.

“Il Napoli ha fatto la differenza in pochi minuti e sinceramente non mi ha sorpreso: gli azzurri sono più forti dello Zurigo. Malcuit? Sembra sia entrato bene nei meccanismi. Lui vuole giocare il più possibile per non perdere il ritmo. Può ancora crescere molto, è una costante della sua carriera. Deve giocare per stare bene a livello fisico. Ora c’è l’Europa League e quindi il turnover. Ancelotti già lo sta facendo e quindi non ci saranno problemi”.

Comments

comments