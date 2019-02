The Independent: Skriniar o Koulibaly per la difesa del Manchester United

Secondo quanto riportato dal tabloid britannico The Independent il Manchester United cerca un rinforzo in difesa e guarda in Italia.

“The Independent” mette in cima alla lista dei rinforzi per la difesa del Manchester United il centrale dell’Inter, Milan Skriniar e, subito dopo, Kalidou Koulibaly. Per il giornale inglese, il secondo e’ una delle alternative dello slovacco, primo vero obiettivo dei “red devils”. C’e’ un’altra opzione che porta sempre in Italia, questa volta a Genova, sponda blucerchiata, visto che piace anche Joachim Andersen della Sampdoria, obiettivo di mercato anche del Tottenham.

