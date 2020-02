Malfitano: “Fiducia nell’operato di Giuntoli. Gattuso? No ai facili entusiasmi”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport.

“Nessuno dà la certezza a Gattuso o De Laurentiis che il Napoli vincerà tutte le partite. E’ sotto esame perché un’eventuale riconferma ci sarà se ci saranno risultati. Il Napoli viene da una serie di risultati positivi che creano entusiasmo, come giusto che sia, da qui possono iniziare valutazioni che – dovendole fare anche noi che apparteniamo ad una parte di critica – spesso fanno i conti della lavandaia. Ho grande fiducia nell’operato di Giuntoli, i giocatori che sono stati acquistati sono di medio livello. Attaccanti del futuro? Se Milik non si sbrigherà, finirà sul mercato estivo. Credo che le condizioni poste dal polacco il Napoli non le accetta, tanto meno le accetterà e lo stesso discorso vale più o meno anche per Zielinski. Petagna non è un acquisto casuale, c’è questa possibilità che il Napoli possa perdere Milik. Somiglia a Vieri? Forse come prestanza fisica e movimento, ma Vieri aveva più il fiuto per la porta, Petagna non è un giocatore da 20 gol”.

