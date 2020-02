Sky, Fabian ha la febbre alta: possibile esordio dal 1′ in Serie A per Stanislav Lobotka

L’emittente satellitare Sky Sport ha fornito le ultime sulla probabile formazione del Napoli per la gara di lunedì con la Sampdoria, con il dubbio Fabian. Possibile esordio da titolare per Stanislav Lobotka.

Fabian Ruiz oggi non si è allenato in gruppo a causa di un attacco influenzale, con febbre alta, e la sua presenza a Marassi è in forte dubbio.

Se lo spagnolo non recupera possibile esordio da titolare in campionato per Stanislav Lobotka.

Lo slovacco è già sceso in campo dall’inizio nel match di Coppa Italia contro la Lazio (fu sostituito dopo pochi minuti per l’espulsione di Hysaj), e potrebbe affiancare Demme e Zielinski.

