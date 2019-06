Mancini: “Ho visto che stanno tutti bene”

L’Italia domani debutta per le qualificazioni ad Euro 2020, contro la grecia; Roberto Mancini è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita.

Alla vigilia del debutto dell’Italia nelle qualificazioni europee, Roberto Mancini ha tenuto la classica conferenza stampa pre partita. La Nazionale italiana domani affronterà la Grecia, una delle avversarie più pericolose del girone.

Di seguito alcune parti della sua conferenza stampa:

“Ho visto tutti abbastanza bene, abbiamo ancora un po’ di ore per decidere, vedremo quello che faremo. Qualcuno non sarà nemmeno in panchina, abbiamo cinque centravanti e sono convinto che ci andrà in campo farà bene.

Non sappiamo ancora come giocherà la Grecia; nelle ultime due partite ha adottato due moduli diversi, hanno diverse possibilità. Negli ultimi mesi, poi, sta producendo un buon gioco a livello tecnico.



I ragazzi sono tutti esperti; c’è qualche giovane che non ha giocato molto in Europa, ma sappiamo cosa vogliamo fare: migliorare partita dopo partita. Noi dobbiamo continuare a giocare con la solita mentalità, poi possono accadere cose che cambiano il verso.

La mentalità è buona sin dal primo giorno, non possiamo entrare in campo per pareggiare o avendo paura di perdere. Questo perché siamo la Nazionale Italiana, pur se arriviamo da un momento molto difficile. Saranno le due partite più difficili, ma noi vogliamo andare avanti per la nostra strada, giocando bene e vincere.

Il nostro atteggiamento non dipenderà dalla Grecia; per noi non è semplice avere 30 giocatori in grado di essere intercambiabili. Se cambiamo due o tre giocatori non dovrebbero esserci grandi differenze, anche a Udine ne mancavano.“

Comments

comments