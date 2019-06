Alle 18 e 30 va in scena Italia – Mali Under 20, quarto di finale del Mondiale; di seguito le formazioni che scenderanno in campo.

ITALIA (3-5-2): Plizzari; Gabbia, Del Prato, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti. All.: Nicolato.

MALI (5-3-2): Koita Y.; Fofana, Camara, Diaby, Kanouté, Konan; Dramé, Sissoko, Diakité; Koita S., Koné. All.: Mamoutou Kane.

