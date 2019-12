Mancini: “La percentuale di giocatori italiani nel nostro campionato è veramente bassa”

In Arabia Saudita, in occasione della Supercoppa Italiana che si disputerà tra Juventus e Lazio domenica alle 17.45, è sbarcato anche Roberto Mancini.

“Speriamo che qui tra un anno ci venga chiesto come siamo riusciti a vincere l’Europeo – si augura il c.t. dell’Italia –. Questo vorremmo sentirci chiedere, ma dipende da noi, dai miglioramenti che faremo in questi sei mesi. Noi crediamo nelle nostre qualità, sicuramente ci sono Nazionali più forti ma in una partita può succedere di tutto e noi crediamo nelle nostre qualità”.