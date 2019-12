Mandzukic scaricato dalla Juventus: visite mediche con l’Al-Duhail

Dopo mesi di silenzio su Mario Mandzukic, Sky riporta la notizia che il giocatore sta svolgendo le visite mediche con l’Al-Duhail.

Quasi un nuovo giocatore dell’Al-Duhail, Mario Mandzukic; per lui sono in corso le visite mediche con il club, dove poi firmerà il nuovo contratto di 18 mesi. L’Al-Duhail è il club dove gioca anche un suo ex compagno di squadra, Mehdi Benatia.

Per la Juventus entreranno 5 milioni di euro per la cessione dell’attaccante, finito fuori dai piani tattici di Sarri e della società.

