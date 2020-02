Manolas a Sky: “Dobbiamo dare continuità ai risultati per dire che siamo guariti”

Il difensore del Napoli, Kostas Manolas, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con la Sampdoria.

“Dobbiamo dare continuità sui risultati per dire che siamo guariti. Oggi è una partita importante perché possiamo sfruttare i passi falsi delle altre. Ranieri ha tanta esperienza e che ha allenato grandi squadre, l’ho avuto l’anno scorso a Roma. Di Lorenzo merita tutti i complimenti, che in pochi anni è passato dalla Serie C alla Serie A. Sta facendo un grande campionato e spero che vada all’Europeo.”

