Tonelli a Sky: “Il Napoli ha ritrovato fiducia e questo li rende più pericolosi”

Il difensore della Sampdoria, Lorenzo Tonelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Napoli.

“C’è tanto affetto e tanta stima per il Napoli ma penso anche da parte loro. C’è questo senso di rivalsa è vero, ma dovrei averlo in tutte le partite che affronteremo. Il Napoli ha ritrovato fiducia e questo è indice di pericolosità perché ha calciatori molto pericolosi. Ha una classifica che non rispecchia il valore della rosa che ha. Non proveremo a incartare il Napoli ma proveremo a fare il nostro gioco.”

