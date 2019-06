Maradona: “Devo lasciare i Dorados, devo pensare alla mia salute”

Diego Armando Maradona ha lasciato i Dorados a causa di nuovi problemi di salute. Ecco le sue dichiarazioni affidate al suo profilo Instagram.

“Sfortunatamente devo fare un passo indietro e lasciare il club, dove mi hanno fatto sentire a casa. Ringrazio tutti, dal Presidente Antonio Núñez, ai tifosi, che ci hanno sempre sostenuto. Ringrazio anche Jorge Alberto Hank e Cristian Bragarnik per la loro serietà e responsabilità. Il mio staff tecnico e tutti i miei giocatori, che hanno raggiunto due finali playoff consecutive. Oggi, purtroppo, devo pensare a me stesso e alla mia salute. I medici mi chiedono di fermarmi, perché gli anni passano e ogni volta va peggio. Devo fare due operazioni che ho rinviato a lungo. Non c’è nulla di rischioso, ma ci vuole tempo e riposo per poter fare tutto e credo che sia arrivato il momento. Sinceramente non so come spiegarlo, ma ringrazio tutti quelli che mi pensano sempre. Spero di aver portato il nome del club in alto e voglio dire a Dorados e al suo popolo che saremo uniti per sempre. A presto”.

