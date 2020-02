Maran in conferenza: “Partita complicata, Napoli squadra difficile da incontrare”

L’allenatore del Cagliari Rolando Maran nella sala stampa della Sardegna Arena ha commentato la gara di campionato giocata contro il Napoli.

“Non è stata la prestazione migliore fatta. Abbiamo giocato di volontà contro un Napoli che ci ha impedito di giocare, ci ha chiuso le linee di passaggio, che ci ha rallentato la manovra e noi non abbiamo le caratteristiche per giocare con palla lunga.

Sappiamo che il Napoli è una squadra difficile da incontrare e che ci aspettava una partita complicata. Siamo stati sempre in partita poi la giocata di Mertens ha deciso la partita, giocata arrivata dopo un contropiede.

Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare. Il nostro periodo di non vittorie dura da troppo e forse la grande partenza ha creato aspettative troppo grandi e invece questa squadra deve ritrovare la leggerezza nell’interpretare le partite.

In un momento le assenze pesanti pesano ancora di più, dal punto di vista dell’esperienza che in questo momento ci serve come il pane.

Ho giocato con i tre centrali perché loro hanno sempre una punta alta e quindi dovevo dare solidità e infatti contro il Napoli non abbiamo rischiato quasi nulla.

Ripeto oggi con il Napoli sapevo che sarebbe stata una partita complicata”.

