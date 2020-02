Maran: “Metteremo tutta questa rabbia contro il Napoli”

Rolando Maran, allenatore del Cagliari, nella conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Genoa, ha parlato della prossima sfida contro il Napoli.

“Fa rabbia perdere Nainggolan per un fallo inesistente. Perdiamo un giocatore per una partita importante in maniera ingiusta. Si lavora mantenendo la rabbia che c’era negli spogliatoi a fine gara. Quella rabbia dobbiamo tramutarla nella gara di domenica perché vogliamo rendere i tifosi orgogliosi di questa maglia. Nei momenti difficili bisogna saper tirare fuori aspetti morali e personalità”.

