Marchetti: “Inter e Roma interessate a Mertens. Se non ha firmato con nessuno significa che vuole rinnovare”

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport e noto esperto di Calciomercato.

“Col Var c’è la possibilità da parte dell’arbitro di andare a rivedere gli episodi e quando non accade crea polemiche, ma se a tutto ciò aggiungiamo i precedenti ecco che il nervosismo aumenta. Stessi episodi in passato sono stati decisi diversamente e questo inevitabilmente amplifica le polemiche. Per il protocollo attuale, se l’arbitro vede e giudica secondo la sua percezione, il Var non può obbligare l’arbitro ad andare a rivedere. L’Inter vuole Mertens a giugno, ma c’è anche l’interesse della Roma. Il belga può firmare con chi vuole e se non l’ha fatto è perché c’è ancora la possibilità di rinnovare col Napoli. Discorso diverso per Callejon, non scommetterei un euro sul suo rinnovo”.

