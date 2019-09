Marchetti, Sky: “L’attacco del Napoli è importante per profondità e qualità”

Luca Marchetti, giornalista di Sky, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato dell’attacco del Napoli, definito importante per qualità e profondità.

Un attacco importante quello del Napoli, per qualità e profondità. A dire ciò è Luca Marchetti, giornalista di Sky intervenuto a Radio Marte, che poi ha proseguito parlando anche dei rinnovi di Mertens e Callejon. Di seguito le sue parole:

“Come profondità e qualità il reparto offensivo del Napoli è molto importante. Ci sono giocatori che hanno caratteristiche diverse, Ancelotti si divertirà nel poterli provare durante la stagione. Il più forte nel reparto offensivo credo sia Lozano che il tecnico emiliano ha sempre schierato.

Il messicano non è stato brillante per via della sosta delle nazionali; è come se fosse arrivato la settimana scorsa. Deve fare un minimo di ambientamento. Se Ancelotti insiste così tanto con lui vuol dire che in allenamento fa bene come contro la Juventus.

Mertens moralmente è il leader del Napoli, si è preso sulle spalle l’intero attacco azzurro. Callejon invece è l’equilibratore del Napoli. Per quanto riguarda i loro rinnovi, non mi risultano screzi tra le parti. Non è una brutta proposta rinnovare alle attuali condizioni per due giocatori importanti come loro, poi dipende dalle ambizioni dei due.

I tifosi del Napoli non si devono preoccupare perchè la società azzurra è la prima che vuole continuare ad avere un rapporto professionale con loro due.“

