Marco D’Amore a Radio Marte: “Gattuso ha qualcosa di Genny Savastano”

A Radio Marte, nel corso della trasmissione mattutina, è intervenuto Marco D’Amore che ha parlato del Napoli e di Gattuso.

Di seguito il suo pensiero sul momento che sta vivendo il Napoli:

“Gattuso ha qualcosa di Genny Savastano, ha quella carica e quella ferocia del personaggio. Secondo me ha anche quei toni di inca**atura, come nelle ultime conferenze. Lo fanno somigliare un po’ a Genny Savastano.

Io mi auguro che sia l’uomo giusto Gattuso, ha tra le mani una patata bollente e non so in quanti se la sarebbero presa. Mi auguro che i giocatori, nel rispetto del fatto che lui è stato un calciatore che si sacrificava molto in campo, lo seguano e gli riconoscono certi meriti.

Molti dicono che la stagione è finita, ma io dico che ci sono ancora 19 partite in campionato, più due di UCL, più un’altra di Coppa Italia in cui il Napoli può riscattare una stagione. Me lo auguro.

Un “Ciro Di Marzio” è quello che manca nello spogliatoio azzurro ma io confido molto nel nostro capitano napoletano (Insigne, ndr); lui è un ragazzo che può dare tantissimo alla squadra e può difendere la città anche in campo.“

