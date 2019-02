Martino: “Critiche a Milik? No, semmai mancano i gol di Mertens”

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista ufficiale degli azzurri, a Kiss Kiss Napoli.

“Il -13 concentra tutto sull’Europa League il percorso mentale del Napoli in questa annata? in Spagna abbiamo l’esempio del Siviglia, ad un certo punto il team si è concentrato sempre in Europa, date le lunghe distanze dalla vetta ed è riuscito a vincere in campo internazionale.

Occasioni gol mancate? a Firenze ho pensato alla casualità ma dopo ieri forse bisogna ammettere che qualcosa c’è. Critiche a Milik? ci vuole un po’ di equilibrio, ma quello manca un po’ a tutti i tifosi non solo del Napoli. Milik ha 24 anni e viene da due anni di inattività, ha bisogno sicuramente di ambientamento e credo che il Napoli faccia bene a puntare forte su di lui. Se vogliamo trovare la critica, bisogna ammettere che in quest’annata sono venuti a mancare i gol di Mertens”.

