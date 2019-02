Pistocchi: “Carlo Ancelotti da solo non basta al Napoli”

Maurizio Pistocchi, storico volto Mediaset, ha parlato a Radio Crc a “Un Calcio Alla Radio”.

“Ciò che è importante è quello che si è creato all’interno della prestazione. Il Napoli ha creato tanto e subito poco, ha fatto una buonissima gara. Poi succede che si sbagliano delle palle gol facili e questo deve far pensare. Gli azzurri faticano a segnare e quindi bisogna affrontare altri estremi. Negli ultimi venti metri manca intensità e ritmo, perdendo spesso il tempo di gioco giusto per far male all’avversario.

Il Toro ha giocato una partita provinciale e se muovi la palla lentamente fai difficoltà a segnare. Errori di Milik? Se il cross viene fatto bene, in anticipo, Milik fa gol tranquillamente. La finalizzazione non è solamente chi ha l’occasione, ma anche chi la crea con il passaggio. Ancelotti da solo non basta a migliorare questa squadra, che necessita di interpreti diversi.

Il Napoli di Sarri era una serie di catene di gioco che ti davano certezza e affidabilità durante la gara, un sistema di gioco che aveva in questo ritmo sincopato il proprio punto di forza. Per migliorare il Napoli dell’anno scorso, bisognava prendere dei campioni”.

