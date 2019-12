Martino: “De Laurentiis non mi è piaciuto perché non ha voluto rischiare”

Il giornalista Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Ancelotti è stato preso per far dimenticare Sarri e non è stato seguito il progetto con uno degli allenatori più vincenti al mondo. De Laurentiis non mi è piaciuto perché non ha voluto rischiare in primis andando sul sicuro e prendendo Ancelotti e poi non seguendo le idee del tecnico.

Ancelotti ha chiaramente le sue responsabilità come ad esempio dire che il mercato era da dieci e che la squadra avrebbe lottato per lo Scudetto. Meglio dimenticare quello che è successo a Dimaro quest’anno.

