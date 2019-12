Montervino: “Il Napoli non è costruito per il 4-3-3, col Parma fatta una buona partita”

L’ex calciatore del Napoli, Francesco Montervino, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione ‘Ne Parliamo il Lunedì’ in onda su Canale 8.

“Ho detto per un anno intero che Ancelotti non tornava al 433 perché non aveva la squadra per farlo. Quindi si è scelta la strada di mandar via Hamsik, Jorginho, Rog e Diawara per seguire la strada tracciata da Ancelotti. Gattuso prima mette Allan play, poi ci mette Fabian nel secondo tempo e poi lo toglie proprio. Allora Ancelotti non era un pazzo.

Oggi stiamo facendo della valutazioni sulle condizioni mentali dei calciatori e ci stiamo rendendo conto che sono molto fragili.

Comments

comments