Martino commenta la prestazione della squadra di Ancelotti contro il Sassuolo

Carmine Martino, ai microfoni di Radio Kiss Kiss dichiara:

“Non è mai stato facile per gli azzurri giocare sul Mapei, ma ci ha messo qualcosa anche la squadra di Ancelotti che non è stata all’altezza della propria fama. E’ mancato il faro a centrocampo, e lì che il Napoli non aveva idee”.

