Martino: “Il Napoli è in rodaggio, ieri ha giocato male ma sono tranquillo”

Carmine Martino, giornalista Mediaset e radiocronista ufficiale degli azzurri, ha parlato a Kiss Kiss Napoli.

“Lo dico da settimane, sono tranquillo. Siamo in una fase di rodaggio com’è normale che sia, molti non lo considerano ma il Napoli non è stato fortunato nemmeno con il calendario: è andata bene con Lazio e Milan ma a Genova non è mai facile. Non è un caso che il Napoli si ritrovi sempre sotto nelle prime tre gare, c’è una preparazione fisica e tattica ancora da assorbire, forse a Marassi ci si è distratti un po’ anche per i sorteggi Champions di qualche giorno prima e comunque la Sampdoria è una squadra interessante con lo zampino di Sabatini non dimentichiamolo”.

