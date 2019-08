Martino: “L’esordio di Lozano può esserci a partita in corso”

Carmine Martino, giornalista, ha commentato a Radio Kiss Kiss Napoli la possibilità di vedere Lozano titolare contro la Juventus.

A Radio Kiss Kiss Napoli Carmine Martino ha detto la sua sul possibile esordio di Lozano contro la Juventus. Per il giornalista potrebbe esserci a partita in corso e non ad inizio partita. Di seguito le sue parole:

“Considerando la prova dei tre piccoletti a Firenze appare difficile pensare ad un Lozano titolare a Torino, ma non è da escludere che possa debuttare nel corso della sfida alla Juventus. Lui al debutto non stecca mai, quindi lo lancerei nella mischia specialmente se la partita fosse ancora in bilico.”

