Totti sul campionato: “Napoli e Inter saranno fastidiose per la Juventus”

Francesco Totti ha detto la sua su come sarà il campionato appena iniziato; per lui la Juventus sarà ancora una volta campione.

Ai microfoni di Radio Radio è intervenuto Francesco Totti, che ha detto la sua sul campionato appena cominciato. L’ex capitano della Roma sostiene che la Juventus rimane la squadra da battere, ma che Napoli e Inter possono infastidirla.

Di seguito le sue parole:

“La Juventus per me è sempre la squadra da battere perché sono forti come società, come gruppo e come tutto. Però quest’anno Inter e Napoli sono squadre molto agguerrite e che si sono rinforzate tantissimo e vedo un campionato diverso dagli altri anni.

Per me le prime tre posizioni sono già fatte, poi tutto può succedere. Io metterei come ordine Juventus e poi Napoli e Inter a pari merito. Possono dare fastidio alla Juve fino alla fine, ma poi sappiamo tutti che quando c’è da spingere il pedale, la Juventus lo fa sempre al massimo. Vinceranno i bianconeri ma con più difficoltà.“

