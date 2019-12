Martino: “Non avrei esonerato Ancelotti”

Carmine Martino, radiocronista ufficiale delle gare del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Il giornalista ha parlato sopratutto del cambio allenatore, che ha portato Gattuso sulla panchina azzurra, al posto di Carlo Ancelotti: “Non avrei esonerato Ancelotti. Mi è dispiaciuto sia andato via, purtroppo non ha avuto la possibilità di mettere in pratica le sue idee che, secondo me, erano molto interessanti. Non si è ancora capito il motivo di questo divorzio, magari lo scopriremo più avanti. Per ora anche De Laurentiis non si è pronunciato del tutto sulla fine del loro rapporto.

Everton? Mi ha sorpreso questa notizia. Solitamente un allenatore dopo l’esonero preferisce starsene un po’ tranquillo per aspettare tempi migliori, invece lui ha subito voglia di ripartire, forse per dimostrare che non tutto quello che stava facendo a Napoli era sbagliato”.

Prima impressione su Gattuso? Assolutamente positiva, è un buon allenatore con le doti anche caratteriali giuste per cercare di alzare il morale della squadra che è sotto i tacchi. Ma, ripeto, non avrei esonerato Ancelotti. Aveva le capacità di uscire fuori da questo momento negativo”.

Comments

comments