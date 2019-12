Dall’Inghilterra, accordo tra Ancelotti e il Napoli per la risoluzione

Dall’Inghilterra arrivano importantissime novità a proposito del futuro di Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli.

Il tecnico di Reggiolo, esonerato la scorsa settimana, avrebbe trovato l’accordo con la società azzurra per la risoluzione del contratto, ultimo step prima di firmare con l’Everton e prendere il posto di Marco Silva. A riportarlo è Sky Sports Uk.

Carlo Ancelotti’s legal team has reached an agreement with Napoli over the termination of his contract, paving the way for his appointment as Everton manager.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 19, 2019