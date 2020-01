Massimo Ugolini: “Vertonghen possibile sostituto di Koulibaly”

Il giornalista di Sky Massimo Ugolini, vicino all’ambiente Napoli, ha parlato delle voci relative a Vertonghen e della trattativa per Lobotka.

In particolare, Ugolini non sarebbe sorpreso se Koulibaly lasciasse il Napoli a fronte di offerte serie. Poi dice la sua sulla riuscita della trattativa per portare Lobotka in azzurro; per il giornalista all’80% si chiude.

Di seguito le sue parole:

“Dal punto di vista dell’esperienza Vertoghen potrebbe sostituire Koulibaly. Il difensore azzurro probabilmente sente l’esigenza di cambiare aria, se dovesse arrivare qualche offerta seria non mi sorprenderebbe la sua partenza.

Lobotka al Napoli, all”80% si chiude. Si stanno raggiungendo tutti gli accordi tra le parti. il Celta Vigo non sta navigando in buone acque in campionato e il giocatore sente la necessità di cambiare aria.“

