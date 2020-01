Modugno a Sky: “In difesa spazio a Luperto e Manolas”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha riferito le ultime dall’allenamento e le possibili soluzioni del Napoli per la sfida all’Inter.

A difesa, infatti, dovrebbero giocare Luperto e Manolas, dato che Koulibaly e Maksimovic non ce la dovrebbero fare (se ne è parlato anche ieri sul giornale). Oltre a questo, Modugno ha rivelato che gli azzurri hanno svolto due ore piene di allenamento oggi.

Di seguito le sue parole:

“La partita con l’Inter è importante perchè apre un ciclo che può essere un potenziale bivio per il Napoli. 4 partite di grandissimo livello per gli azzurri.

Gli azzurri hanno svolto due ore piene d’allenamento e quando gli azzurri pensavano di poter andare a fare la doccia, Gattuso ha detto che si doveva andare in palestra per un altro quarto d’ora.

C’è qualche dubbio in difesa: non ci sono Maksimovic e Koulibaly. Allora ci sarà spazio per Luperto e Manolas con l’opzione Di Lorenzo proprio come centrale con Hysaj a destra. Per quanto riguarda il centrocampo, si aspettano di capire le condizioni di Fabian Ruiz.

Oggi, comunque, Gattuso ha provato Gaetano come vertice basso.“

