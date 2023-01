Match program e probabili formazioni di Inter-Napoli: le scelte di Inzaghi i due dubbi di Spalletti

Mercoledì 4 gennaio ore 20:45 stadio Meazza/San Siro di Milano. Il Napoli affronta l’Inter nella sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli è primo in classifica con 41 punti. In quindici gare ha conquistato 13 vittorie (6 in trasferta con Verona, Lazio, Milan, Cremonese, Roma e Atalanta) e 2 pareggi (1 in trasferta con la Fiorentina) con 37 gol segnati (16 in trasferta) e 12 subìti (6 in trasferta). l’Inter è 5° in classifica con 30 punti, a -11 dalla capolista Napoli. L’Inter in 15 partite ha ottenuto 10 vittorie (6 in casa con Spezia, Cremonese, Torino, Salernitana, Sampdoria e Bologna) e 5 sconfitte (1 in casa con la Roma) con 34 gol segnati (19 in casa) e 22 subìti (4 in casa).

I precedenti. Sono 85 i precedenti giocati dalle due squadre in casa dell’Inter.

Così la scorsa stagione. Inter-Napoli 3-2 con i gol di Zielinski (N), Calhanoglu (I) su rigore, Perisic (I), Lautaro Martinez (I), Mertens (N).

Prossimo turno. Sabato 7 gennaio ore 20:45 Monza-Inter (DAZN e SKY), domenica 8 gennaio ore 18:00 Sampdoria-Napoli (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli Gaetano. Nell’Inter de Vrij e Brozovic, oltre Dalbert fuori lista e infortunato.

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nessuno.

Gli ex. Nell’Inter nessuno. Nel Napoli: Politano, Juan Jesus e mister Spalletti.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo nuvoloso ma non sono previste piogge, temperatura circa 8-9°C, umidità 97%, venti moderati di Maestrale.

Le probabili formazioni. Inzaghi intenzionato a schierare Mkhitaryan al posto di Brozovic (con Calhanoglu spostato centrale di centrocampo) e almeno inizialmente a escludere Lautaro per una coppia d’attaccco formata da Dzeko e Lukaku. Due i dubbi per Spalletti: Ostigard-Juan Jesus in difesa e Politano-Lozano in attacco.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lukaku.

A disposizione: Handanovic, Cordaz; Bellanova, D’Ambrosio, Darmian, Fontanarosa, Zanotti; Gagliardini, Gosens, Asslani, Carboni; Correa, Lautaro. All. S. Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

A disposizione: Sirigu, Marfella; Zanoli, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera; Elmas, Demme, Ndombele, Zerbin; Lozano, Raspadori, Simeone. All. L. Spalletti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: Simone SOZZA della sezione di Seregno (Monza e Brianza);

assistenti di linea: Meli e Peretti;

IV uomo: Piccinini;

addetto al VAR: Fabbri;

assistente al VAR: Aureliano.

