Match program e probabili formazioni di Roma-Napoli: due dubbi per parte per Spalletti e Mourinho

Domenica 23 ottobre 2022 ore 20:45 stadio Olimpico di Roma. Il Napoli affronta la Roma nell’undicesima giornata del campionato di Serie A 2022-23. Diretta TV sui canali DAZN e in radio su Kiss Kiss Napoli.

Il rendimento. Il Napoli è primo in classifica con 26 punti. In dieci gare ha conquistato 8 vittorie (4 in trasferta con Verona, Lazio, Milan e Cremonese) e 2 pareggi (1 in trasferta con la Fiorentina) con 25 gol segnati (13 in trasferta) e 9 subìti (5 in trasferta). La Roma è quarta in classifica con 22 punti dopo 7 vittorie (3 in casa con Cremonese, Monza e Lecce) 1 pareggio (in trasferta) e 2 sconfitte (1 in casa con l’Atalanta) con 13 gol segnati (6 n casa) e 9 subìti (2 in casa)

I precedenti. Sono 85 i precedenti giocati dalle due squadre in casa della Roma.

Così la scorsa stagione. Roma-Napoli 0-0.

Prossimo turno. Sabato 29 ottobre: ore 15:00 Napoli-Sassuolo (DAZN). Lunedì 31 ottobre ore 18:30 Verona-Roma (DAZN).

Gli assenti. Nel Napoli: Sirigu, Rrahmani e Anguissa. Nella Roma Dybala e Wijnaldum.

Gli squalificati. Nessuno.

I diffidati. Nessuno.

Gli ex. Nel Napoli Juan Jesus, Mario Rui, Politano e mister Spalletti. Nella Roma nessuno.

Previsioni meteo durante la partita. Cielo sereno, temperatura di circa 18° C, umidità circa 90%, venti moderati di Scirocco.

Le probabili formazioni. Due dubbi per parte: Mario Rui-Olivera e Politano-Lozano per Spalletti, Zalewski-Karsdorp e Camara-Matic per Mourinho.

A disposizione:

ROMA: Svilar, Boer; Karsdorp (Zalewski), Vina, Kumbulla, Tripi, Bove; Matic (Camara); Belotti, Shomurodov, El Shaarawy. All. Mourinho.

Napoli: Idasiak, Marfella; Zanoli, Osigard, Olivera (Mario Rui), Zedadka; Elmas, Gaetano, Demme; Lozano (Politano), Raspadori, Simeone, Zerbin. All. Spalletti.

La sestina arbitrale.

ARBITRO: IRRATI della sezione arbitrale di Pistoia;

assistenti di linea: Lo Cicero e Tolfo;

IV uomo: Manganiello;

addetto al VAR: Di Paolo;

assistente al VAR: Passeri.

