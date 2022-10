La scheda. Irrati dalla vicenda Higuain alle pressioni che solo Mourinho sa mettere a un arbitro

Per Roma-Napoli gara dell’undicesima giornata del campionato di Serie A è stata designata una sestina arbitrale guidata dall’arbitro Irrati.

Questa la sestina completa designata per la gara in programma domenica 23 ottobre alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma:

ARBITRO: IRRATI della sezione arbitrale di Pistoia;

assistenti di linea: Lo Cicero e Tolfo;

IV uomo: Manganiello;

addetto al VAR: Di Paolo;

assistente al VAR: Passeri.

Massimiliano Irrati, 43enne avvocato di Pistoia, è arbitro dal 1996 e ha esordito in Serie A il 18 marzo 2012 in Bologna-Chievo. In totale in Serie A ha arbitrato 144 partite.

Internazionale dal 2017 ha diretto solo 1 gara in Europa League e 5 nei preliminari della stessa competizione, oltre 2 gara nei preliminari Champions.

Irrati da grande promessa del mondo arbitrale ha praticamente alternato prestazioni esemplari ad altre meno fortunate. Irrati ha così pregiudicato la carriera di arbitro dalle grandi potenzialità per essere un top del mondo arbitrale, ed oggi riveste un ruolo importante soprattutto come addetto al VAR.

Sembra un caso ma l’ascesa di Irrati ha subìto una brusca frenata da quando il 3 febbraio 2016 ha avuto il coraggio di interrompere Lazio-Napoli per i buu razzisti dei tifosi nei confronti di Koulibaly. L’ultimo ricordo forte di Irrati in casa Napoli è però legato all’espulsione ingiustificata di Higuain in Udinese-Napoli del 3 aprile 2016.

Arbitro che tende a gestire le gare puntando sul dialogo con i calciatori in campo, pecca in personalità e si vede poi costretto all’eccessivo uso dei cartellini per tenere la partita in pugno.

La grande incognita legata a Roma-Napoli è vedere come Irrati saprà gestire le enormi pressioni che mettono a un arbitro i calciatori della Roma (in particolare il difensore Mancini e soprattutto l’allenatore Mourinho.

Irrati non ha mai arbitrato una confronto diretto tra Napoli e Roma.

In totale i precedenti del Napoli con l’arbitro di Pistoia sono 14 terminati con 11 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte.

La Roma è la squadra che ha arbitrato più volte in carriera Irrati. Sono 23 i precedenti della Roma con l’arbitro Irrati terminati con 12 vittorie, 6 pareggi e 51 sconfitte.

Irrati è all’esordio stagionale con il Napoli mentre ha già diretto la Roma nel pareggio per 1-1 a Torino con la Juventus.

Comments

comments